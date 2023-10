Sophie Codegoni: «Alessandro Basciano dormiva durante il parto». Ma ecco cosa postavano poco prima su TikTok

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati da diversi giorni, come da lei dichiarato durante l'intervista rilasciata a Verissimo. L'influencer, che ha detto che sta soffrendo molto per questa separazione burrascosa e per il tradimento, ha anche raccontato gli attimi prima del parto quando con lei c'è stata più la mamma che il fidanzato. Sui social, tuttavia, negli attimi prima della nascita di Celine, i due ex gieffini sono apparsi molto felici e sorridenti, tanto che avevano registrato un buffo video, poi, pubblicato su Instagram.

Sophie Codegoni, lo "zio" Alberto De Pisis "terrorizzato" da Celine: «Ha sobbalzato, cosa faccio?». Un dettaglio scatena le critiche

Alessandro Basciano, momento difficile dopo la separazione da Sophie Codegoni. La storia con Celine: «Mi manchi»

Questo è stato fatto prima del parto. Questa è la dimostrazione che i social sono completamente finti pic.twitter.com/qvrI3XBMJf — Ali🌎 (@Haleyinamerica) October 14, 2023

Il video social di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni a Verissimo ha dichiarato che uno dei momenti in cui l'ormai ex compagno Alessandro Basciano l'ha ferita di più è stato quando, proprio mentre stava per partorire, le ha detto di chiamare sua mamma perché lui aveva sonno e sarebbe andato a dormire.

I fan dei Basciagoni, però, sicuramente ricorderanno il video che l'influencer ha postato proprio pochi minuti prima di dare alla luce la sua Celine: lei indossava una vestaglia da ospedale e ballava e saltava con il dj a ritmo di musica. I fan, quindi, si chiedono quale sia la verità perché nel filmato la coppia sembra essere al settimo cielo dalla felicità.

I tradimenti di Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha spiegato che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il tradimento ma che era da mesi che riceveva segnalazioni sull'ex compagno: «La nostra crisi parte momento in cui becco una chat ambigua con la sua ex. Allora gli dico che non mi fido e me ne vado a Milano. Ho avuto tante segnalazioni di tradimenti, però lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva che sono sbagliata, che non sono una brava mamma e donna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA