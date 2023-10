Sophie Codegoni in lacrime: «Mentre io partorivo nostra figlia, Alessandro Basciano dormiva». Il consiglio di Silvia Toffanin

di Redazione web

Sophie Codegoni è stata ospite nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 14 ottobre, dove ha raccontato a Silvia Toffanin, che è rimasta sconvolta, del tradimento di Alessandro Basciano e delle violenze verbali ricevute da lui durante la loro storia che pensava fosse d'amore. «Una persona che ti ama non ti tratta così. Tradire è meschino, ma il comportamento che aveva nei miei confronti tutti i giorni, le parole brutte che mi ha rivolto sono state peggio», ha rivelato nel salotto di Silvia, tra l'incredulità di tutti, la padrona di casa compresa.

Non solo tradimenti, quindi, che già si sospettavano e di cui Sophie aveva le segnalazioni, ma anche mancanze di rispetto verso la loro famiglia e la loro piccola Celine. «Io sono rimasta con lui per nostra figlia. Pensavo di riuscire a cambiarlo per lei, ma le perosoe non cambiano, anzi. Peggiorano» ha detto Sophie.

Ma il momento peggiore è stato quando l'ex GfVip si è trovata da sola a partorire. Andiamo a scoprire cosa è successo e cosa ha raccontato Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni ha raccontato a Silvia Toffanin che il momento in cui si è sentita più sola e più fragile è stato quello del parto, dove Alessandro l'ha lasciata da sola ad affrontare tutto.

«Ero dilatata di 7 centimetri, vuol dire che stavo per partorire e dare alla luce la nostra prima figlia e lui mi ha detto che andava a riposare e che avrebbe fatto entrare mia mamma. Io stavo partorendo e lo chiamavo perché non volevo che si perdesse la nascita di sua figlia, ma lui dormiva. Mio papà l'ha chiamato al telefono per dirgli cosa stava succedendo, mentre la mia ostetrica continuava a dirmi "chi è andato a dormire, rimanga a dormire"», ha raccontato tra le lacrime, ripercorrendo quei momenti così dolorosi per lei.

Il consiglio di Silvia Toffanin

Alla fine dell'intervista con Silvia, la padrona di casa si è sentita di dare un consiglio a Sophie Codegoni «come se fossi la mia sorellina minore». «Non tornare indietro», ha detto Silvia, guardando negli occhi Sophie che, tra le lacrime e l'emozione, ha annuito, convinta.

