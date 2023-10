Alessandro Basciano, la presunta amante Erjona Sulejmani gela Fabrizio Corona: «Non sono recidiva con gli errori»

di Redazione web

Il tradimento di Alessandro Basciano sembra essere cosa certa, soprattutto dopo l'intervista cuore a cuore di Sophie Codegoni da Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex GfVip ha raccontato di aver ricevuto sempre segnalazioni su presunte amanti di Alessandro, ma di non aver mai dato adito alle accuse per preservare la serenità di sua figlia Celine. Tuttavia, il racconto dettagliato di una ragazza, la ragazza beccata in atteggiamenti intimi con lui all'aeroporto, nonché ex di Basciano, l'ha convinta di ciò che è successo con video e foto a dimostrazione del tradimento. «È stato a Ibiza con me per tre giorni, mi diceva di non postare nulla perché la sua ex (ndr. Sophie Codegoni in questo caso) era una pazza e avrebbe creato problemi con la figlia», scriveva il messaggio diretto a Sophie.

Da quel momento è partita la ricerca di questa presunta ex fidanzata che avrebbe smascherato Alessandro e Fabrizio Corona ha rivelato, per primo, la sua identità.

Ma la ragazza in questione ha voluto dire la sua.

L'identità della presunta amante

Fabrizio Corona ha rivelato il nome della presunta amante ed ex fidanzata di Alessandro Basciano. Si tratterebbe di Erjona Sulejmani, showgirl albanese ed ex moglie del calciatore albanese Blerim Dzemaili, con il quale ha avuto un figlio, Luan, nel 2015.

La risposta di Erjona Sulejmani

Dopo la messa in onda della puntata di Verissimo in cui Sophie Codegoni raccontava del tradimento di Alessandro Basciano e la rivelazione di Fabrizio Corona, in molti sono andati a commentare le foto sul profilo di Erjona Sulejmani, presunta amante.

La showgirl ha risposto una volta per tutte alle accuse, smentendole categoricamente. «Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie».

