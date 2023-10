Sophie Codegoni a Verissimo: «La verità su Alessandro Basciano». Utenti scatenati: aveva ragione Corona

di Redazione web

Sabato 8 ottobre, con poca sorpresa degli utenti, arriva l'ufficilaizzazione (a mezzo siocial da parte di lei) della fine della storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, genitori da poco della piccola Celine Blu. Dopo il botta e risposta (velato) tra i due ex su Instagram ora i fan voglio sapere la verità. Lui ha tradito lei? Sabato lo sapremo, forse. L'influencer sarà infatti ospite a Verissimo e vuoterà il sacco.

Sophie Codegoni ospite a Verissimo

«Lei sta affrontando un momento delicato: sabato a Verissimo tutta la verità di Sophie Codegoni!» recita la descrizione del post Instagram con cui si dà l’annuncio. Sophie probabilmente racconterà a Silvia Toffanin cosa è successo davvero di così «grave» da portare a una rottura. L'ex gieffina ha parlato di «tante persone di mezzo», lui dice che «non ho tradito». Insomma chi ha ragione? Sui social i più danno credito alla Codegoni anche se questa scelta di essere domani ospite della Toffanin è stata criticata da molti.

Social in fiamme

«Mi raccomando che sui suoi social aveva scritto di rispettare la sua privacy. Fabrizio Corona aveva ragione che si vendono per 2 soldi mamma e figlia» e poi «Certo è di un tempismo perfetto, facile passare da vittima ....in cerca di riflettori». Insomma gli hater si sono scatenati sotto al post della trasmissione con l'annuncio di Sophie come ospite.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 08:24

