Sophie Codegoni tradita da Alessandro Basciano? Lei scoppia in lacrime e conferma: «Ci sono di mezzo tante persone»

La rottura di Sophie Codegoni (23 anni) e Alessandro Basciano (34 anni), nonostante le voci sulla presunta crisi che andavano avanti da molti giorni, ha comunque destato molto scalpore. Lei ha fatto intendere di essere stata tradita: «Sono successe cose molto gravi che non mi sarei mai aspettata dal papà di mia figlia», mentre lui rinnega completamente queste accuse con «Non l'ho mai tradita, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori». La verità la sanno solo i diretti interssati che, in questi giorni sono preoccupati principalmente per la loro piccola Celine Blue, la loro primogenita.

Sophie Codegoni ha deciso di distrarsi, catapultandosi sul lavoro, con eventi e appuntamenti fissi, come quello con Casa Chi, il format di interviste su Instagram del magazine Chi dove l'ex GfVip veste i panni da conduttrice, da remoto. Durante l'ultima diretta, tuttavia, Sophie è scoppiata a piangere a causa di una domanda un po' troppo invadente, secondo alcuni follower che hanno seguito il programma.

Alessandro Basciano, momento difficile dopo la separazione da Sophie Codegoni. La storia con Celine: «Mi manchi»

Sophie Codegoni, Micol Olivieri punge Ale Basciano: «Prima la proposta di nozze a Venezia e poi chiedi privacy?»

Sophie scoppia a piangere e conferma il tradimento

Sophie Codegoni ha condotto una nuova puntata di Casa Chi, il format di interviste sul profilo Instagram del magazine Chi, dove Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna hanno prima intervistato l'ultimo uscito dalla casa del Grande Fratello, Marco Fortunati, e poi hanno voluto accertarsi che la loro "figlia di Instagram" stesse bene.

«Sophie volevo dirti che so quanto è difficile perché hai una donna che ha vissuto un situazione molto simile alla tua, davanti a te, ma andrà sempre meglio. Tu lavora, stai con la tua famiglia e distraiti il più possibile», le ha detto Azzurra, mentre Valerio ha voluto indagare un po' di più e chiedere conferma dell'assenza di tradimento da parte di Alessandro Basciano: «Possiamo dire che non ci sono terze persone coinvolte»

«Purtroppo non posso confermarvi questa cosa perché ci sono state persone coinvolte nella nostra storia», ha detto Sophie che si è dovuta interrompere perché gli occhi rossi e pieni di lacrime le hanno impedito di andare avanti.

La reazione dei fan

Il video della puntata di "Casa Chi" ha ricevuto moltissimi ommenti rivolti verso Sophie Codegoni, di donne che cercavano di darle forza e sostegno durante un momento così difficile.

«Sophie sei speciale, hai la testa sulle spalle e andrai avanti. Fallo per la piccola Celine, forza!», ha scritto una sua fan per darle coraggio.

