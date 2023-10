Sophie Codegoni, Alessandro Basciano spiega: «Eravamo in crisi ma non l'ho tradita. Ecco perché ci siamo lasciati»

di Redazione web

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è finita. A ufficializzare la fine della relazione tra i due ex gieffini, che si erano conosciuti nella casa del Gf Vip e che di recente erano diventati anche genitori di una bambina, è stata ieri la giovane influencer, e oggi sul suo profilo Instagram anche Basciano ha voluto dire la sua. Soprattutto per rispondere alle voci su presunti tradimenti nei confronti della ormai ex compagna.

«Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia - scrive Basciano - Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati».



Sulle voci di presunti tradimenti, Basciano continua: «Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento.

