Sophie Codegoni, Antonella Fiordelisi corre da lei e dalla figlia Celine: «5 mesi di te»

Sophie Codegoni non sta vivendo un momento particolarmente felice. La neomamma e influencer ha da poco annunciato di essersi separata dal compagno Alessandro Basciano. La coppia si è conosciuta e consolidata all'interno del GfVip, nell'edizione del 2021. Da allora, solo qualche piccolo screzio o tira e molla aveva messo in difficoltà i due ex gieffini che, tra la proposta di fidanzamento sul red capert a Venezia e la nascita di Celine Blue, avevano superato tutte le avversità.



Ieri sera, a correre in suo soccorso, è stata Antonella Fiordelisi. Le due, conosciutesi nella casa più spiata d'Italia, si sono avvicinate fuori dalla trasmissione e oggi si supportano a vicenda.





Sophie Codegoni tradita da Alessandro Basciano? Lei scoppia in lacrime e conferma: «Ci sono di mezzo tante persone»



Alessandro Basciano, momento difficile dopo la separazione da Sophie Codegoni. La storia con Celine: «Mi manchi»



Le due ex gieffine hanno pubblicato sui social uno scatto di un abbraccio. È quello di cui ha bisogno oggi Sophie Codegoni che sembra aver preso la decisione di lasciare il tetto coniugale e trasferirsi con la piccola Celine Blu in un appartamento più piccolo, ma a misura per mamma e figlia.

Coccole per la figlia

