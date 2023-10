Sophie Codegoni, Alessandro Basciano nega il tradimento: il giallo dei like. E spunta la presunta ex amante

di Redazione Web

È finita tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo alcuni tira e molla, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato la rottura attraverso le sue Instagram stories. Sophie Codegoni non ha risparmiato parole pungenti verso l'ex gieffino che, poco più di un anno fa, aveva chiesto la sua mano sul red carpet di Venezia. Profondamente delusa da Alessandro, Sophie ha scritto ai fan: «Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione». Tuttavia, nelle ultime ore, l'ex gieffino ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto in ospedale ed ha commentato i rumor sui presunti tradimenti. La reazione di Sophie Codegoni alle parole del suo ex compagno è arrivata subito dopo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

I like di Sophie Codegoni

Un gossip che sta scatenando i commenti di numerosissimi fan della coppia. Tuttavia, nelle ultime ore è stata proprio Sophie Codegoni a mettere dei like ad alcuni post su Twitter pubblicati da diversi utenti. «Strano dopo che Sofy ha fatto il comunicato lui è in ospedale - scrive un utente su Twitter -. Ieri era in viaggio a Roma sabato era a cena con l'amico fatta serata carico benissimo oggi ospedale curati ma non fare un dramma perché Sofy non mente ok potevi fare l adulto almeno oggi».

I rumor

Molte fan della coppia hanno insinuato che l'ex gieggino abbia interagito troppo con una ragazza apparsa a più eventi insieme a lui e Gianluca Costantino. «Caro Basciano ecco con chi eri a cena ieri sera ma Gianluca ti ha smascherato, però Sophie che ha le pa**e si è vista - ha scritto un utente -. Lei è stata a Mykonos quest’estate, te e il clown avete fatto un giro? Sei uno schifo, l’arcobaleno, vediamo stasera lo schifo». E ancora: «Ginevra Lamborghini è fidanzata con Edoardo Casella. Quindi non è lei. Basciano è stato paparazzato con una bionda all’aeroporto e poi con un'amica di Gianluca».

Vergognatevi X le calunnie di sta ragazza è di ale ricordatevi con il tempo tutto viene a galla…#basciagoni pic.twitter.com/ZM3loXm2cd — Rosa (@Rosa48454868) October 9, 2023

Le parole della ragazza

La ragazza che è stata accusata da alcuni utenti di aver frequentato Alessandro Basciano si chiama Federica e nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio in merito a tale situazione. «Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente - ha scritto Federica Nelle sue Instagram stories -. Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento, ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo».

La ragazza ha aggiunto: «Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità». Insomma, nessuna comunicazione ufficiale è avvenuta in merito a quanto è successo tra i due. Per adesso non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti.

