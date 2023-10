Diletta Leotta, Lillo bloccato su Instagram: «Grande disappunto, non ti vogliono»

di Redazione Web

Quanto amore nella vita di Diletta Leotta, mamma della piccola Aria dal 16 agosto. Oggi la conduttrice radiofonica si gode ogni istante della sua maternità senza trascurare i suoi affetti, come per esempio il suo cagnolino Lillo dal quale è sempre stata inseparabile. Tuttavia, proprio nelle ultime ore Diletta Leotta ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video dove rivela che il profilo Instagram di Lillo, il suo cagnolino, è stato bloccato. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Avere un cane in casa non è solo una gioia per la compagnia che offre. A dirla tutta, la vita che ti offre un quattrozampe regala anche lezioni di filosofia spicciola che aiutano a vivere meglio. E lo sa bene Diletta Leotta che è legatissima al piccolo Lillo tant'è che ha creato un profilo Instagram (con il nome Lillo Leotta) dove vengono pubblicate solo foto del suo cagnolino.

«C'è grande disappunto oggi perché hanno bloccato su Instagram il povero Lillo - ha sottolineato Diletta Leotta nelle sue Instagram stories -. Amore non sei più su Instagram. Non ti vogliono».

