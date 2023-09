Diletta Leotta e Loris Karius, vita da genitori della piccola Aria: «Latte e musica»

di Redazione Web

«Milk and music», che tradotto significa «latte e musica». Sono queste le parole che Diletta Leotta ha scritto a corredo del video, pubblicato nelle sue Instagram stories, che mostra Loris Karius mentre nutre con il biberon la piccola Aria.

La conduttrice radiofonica nelle ultime ore ha preso l'aereo ed è volata a Newcastle Upon Tyne da Loris Karius insieme ad Aria. La piccola ha da poco compiuto il suo primo mese di vita e ha già affrontato il primo viaggio in aereo. Il primo, prevedibilmente, di una lunga serie: mamma Diletta Leotta e papà Loris Karius vivono lontani (lei a Milano e lui in Inghilterra) e cercano di sfruttare tutto il loro tempo libero per riunire la famiglia.

Nonostante non sia semplice gestire la vita privata per Loris Karius e Diletta Leotta ed anche se la gravidanza della conduttrice è arrivata dopo dopo poche settimane di conoscenza, i due sono felicissimi della piega che ha preso la loro vita. La coppia si godendo ogni singolo momento con la piccola Aria condividendo ed aggiornando i propri fan attraverso i profili Instagram. Da qualche giorno, infatti, la conduttrice sfoggia un anello all'anulare sinistro e, se prima lo mostrava con discrezione, negli ultimi scatti social lo mette bene in evidenza.

Cosa starà a significare?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA