Diletta Leotta, primo viaggio in aereo per Aria a un mese mezzo dalla nascita: «Vanno a trovare papà Loris Karius»

Diletta Leotta è tornata a lavoro, a bordocampo per seguire le partite di calcio della nuova stagione. Tra un incontro e l'altro, trova sempre il tempo di tornare a casa dalla sua piccola Aria, la prima figlia avuta dal compagno Loris Karius, che in questo momento si trova in Inghilterra per le partite del Newcastle, dove gioca nel ruolo di portiere.

Diletta ha condiviso uno scatto della piccola Aria mentre guarda fuori dall'oblò di un aereo. Che le due siano in viaggio per raggiungere il papà?

Il primo viaggio in aereo di Aria

La piccola Aria ha affrontato il suo primo viaggio in aereo, dopo solo un mese e mezzo dalla nascita. Mamma Diletta Leotta e la figlia si sono imbarcate, forse per raggiungere il papà Loris Karius in Inghilterra e trascorrere del tempo insieme.

D'altronde, crescere una figlia e mantenere una relazione a distanza non è molto facile, ma Loris è stato chiaro su questo punto: non si trasferirà in Italia per la figlia e la compagna, ma preferirà fare avanti e indietro con aerei e treni per poter trascorrere del tempo con loro.

Le critiche

Molti utenti hanno criticato la scelta di prendere l'aereo con una bambina così piccola perché potrebbe non trovarsi a suo agio e reagire male a rumori o turbolenze: «Ha solo un mese e mezzo di vita, stai attenta».

Ma Diletta Leotta è molto attenta e ha chiesto consiglio al suo pediatra prima di intraprendere questo viaggio.

