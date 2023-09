Diletta Leotta, la figlia Aria compie un mese: la piccola scatenata sulle note della "sua" canzone

di Redazione web

Diletta Leotta (32 anni) ha da poco festeggiato, in ritardo, il suo compleanno insieme ad una festa di "benvenuta al mondo" per la piccola Aria. Ai festeggiamenti erano presenti proprio tutti, da papà della piccola e compagno della conduttrice Loris Karius, a Michelle Hunziker, grande amica di mamma Diletta. La conduttrice si sta, inoltre, preparando per tornare a bordocampo, allo stadio di San Siro, con Dazn, ma non prima di festeggiare un altro avvenimento molto importante: il primo mese di vita di Aria. Andiamo a scoprire come sta proseguendo questa giornata così importante per Diletta Leotta.

Diletta Leotta e la "gaffe" prima del rientro al lavoro: «Ho sbagliato!». Il siparietto a un giorno dal derby

Karius: «Senza Diletta Leotta e Aria soffro, ma non mi sposto per loro»

Diletta Leotta e il primo complimese di Aria

Mamma Diletta ricomincerà a lavorare proprio oggi, 16 settembre, nel giorno del primo complimese di Aria, la figlia avuta con il compagno e portiere del Newcastle, Loris Karius.

Questa mattina, Diletta e Aria si sono svegliate di buon umore, con in sottofondo il brano "Aria (per respirare)", di Giovanni Allevi e sembra che la bambina abbia molto apprezzato questa dedica in occasione del primo mese di vita. Aria, infatti, nelle storie di Instagram di Diletta si vede sgambettare a destra e a manca, mentre cerca di lanciare alcuni versetti per farsi sentire dalla mamma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA