Diletta Leotta e la "gaffe" prima del rientro al lavoro: «Ho sbagliato!». Il siparietto a un giorno dal derby

Diletta Leotta sta per tornare al lavoro dopo il parto della piccola Aria, avvenuto nel giorno del suo compleanno, il 16 agosto. Dopo i festeggiamenti (in ritardo), la conduttrice di Dazn è pronta a tornare a bordocampo per raccontare le emozioni e le partite di calcio in diretta. Diletta aveva già preannunciato di avere intenzione di ritornare a lavoro il prima possibile, per quanto la figlia Aria glielo possa permettere. Il rientro è fissato per sabato 16 settembre, in occasione del derby tra Inter e Milan allo stadio San Siro di Milano. La conduttrice è molto emozionata e, nelle sue storie Instagram potrebbe aver commesso una gaffe.

Andiamo a scoprire cosa è successo.

Diletta Leotta e la gaffe

Diletta Leotta ha portato i suoi follower di Instagram, quasi 9 milioni, con lei mentre tornava a "casa" allo stadio di San Siro, a Milano. La conduttrice è entrata a bordocampo, con occhi sognanti, per poi rendersi conto che non c'era (ancora) nessun tifoso e nessun calciatore in campo: «Ma dove sono tutti? Mi sa che sono arrivata troppo presto», ha esordito Diletta che ha confessato di essere molto emozionata.

La partita è fissata, infatti, per domani 16 settembre.

Il look del "rientro" di Diletta Leotta

Diletta Leotta è tornata più in forma che mai per vivere le emozioni del Campionato insieme ai tifosi delle squadre. per annunciare il rientro al lavoro ha scelto un outfit semplice, ma d'effetto: top bianco cut out di Andrea D'Adamo (160 euro), jeans chiari di Maison Margiela (550 euro) e tacchi vertiginosi giallo fluorescenti di Steve Mdden (84 euro). La conduttrice di Dazn non vedeva l'ora di tornare e i fan si sono congratulati per il fisico perfetto a poche settimane dal parto: «Siamo sicuri abbia partorito? È perfetta».

