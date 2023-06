Costanza Caracciolo: «Dopo il parto ho la pancia e non riesco a perderla». Quei commenti choc degli haters

Costanza Caracciolo, nota showgirl italiana, è sempre stata molto attiva sui social media, Nel 2018, Costanza ha dato alla luce la sua prima figlia, Stella, e nel 2020 è nata la secondogenita, Isabel. Ovviamente, il corpo di una donna subisce inevitabili cambiamenti dopo la gravidanza, nonostante ciò gli hater non si sono fermati e hanno cercato spesso di farla sentire inadeguata.

Costanza Caracciolo: «Ho la diastasi addominale. Sul mio peso commenti morbosi»

Costanza Caracciolo e la pancia

Intervistata dal giornale "Ok", la showgirl ha confessato per la prima volta di soffrire di un disturbo che non le ha permesso di tornare alla forma fisica che aveva prima. "Quando, a un anno di distanza dall'ultimo parto, ho capito che non c'era modo di far sparire la pancia, mi sono sottoposta a un'ecografia della parete addominale" "È emerso che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da un'ernia ombelicale" ha spiegato.

