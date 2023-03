Verissimo, Costanza Caracciolo si confida: «Con Vieri ho capito cos'è l'amore vero»

di Redazione web

Costanza Caracciolo ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex velina ha raccontato di come è cominciata la sua avventura nel mondo dello spettacolo e di come, poi, è cresciuta come donna e mamma. Costanza ha anche parlato del suo matrimonio con Christian Vieri con il quale ormai fa coppia fissa da sei anni.

L'intervista di Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo ha raccontato a Silvia Toffanin vari episodi della sua vita che l'hanno fatta diventare la donna che è ora. L'ex velina si è commossa parlando del nonno: «Se ho fatto tutto ciò che ho fatto lo devo anche a lui perché è stato lui che mi ha accompagnata al provino di Veline. Purtroppo, l'anno scorso è venuto a mancare ma per fortuna sono riuscita a dargli la gioia di diventare bisnonno».



Il rapporto di Costanza con la cugina Anna

Una delle sorprese che Silvia Toffanin ha fatto a Costanza Caracciolo è stata la lettera della cugina Anna, alla quale l'ex velina è molto affezionata: «Per me lei è una delle persone più importanti della mia vita, spero possa essere sempre al mio fianco».

