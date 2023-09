Inter-Milan, il derby in esclusiva su Dazn: dal ritorno di Diletta Leotta alla telecronaca a tre voci, tutte le novità

di Redazione web

Quarta giornata di campionato ed è già sfida al vertice. Inter e Milan sole in testa alla classifica di Serie A, e arriva il derby: sabato 16 settembre alle 18 andrà in scena l'attesissima sfida made in Milano, in esclusiva su DAZN. Il primo scontro dopo il doppio euroderby in semifinale di Champions della scorsa primavera, che vide trionfare l'Inter, poi sconfitta a Istanbul dal Manchester City. Per questa occasione, che terrà con il fiato sospeso due tifoserie e un’intera città, DAZN ha programmato un crescendo di iniziative.

TELECRONACA A TRE VOCI

Già sperimentata in altri campionati (Spagna e Inghilterra), il commento a tre voci arriva anche in Italia per la prima volta in un match ufficiale del calcio italiano. Pierluigi Pardo sarà accompagnato eccezionalmente da due commentatori tecnici che vantano una significativa storia con i club milanesi: Massimo Ambrosini, bandiera del Milan con cui si è laureato due volte campione d’Europa e Andrea Stramaccioni che del club nerazzurro ha guidato sia la primavera che la prima squadra.

RITORNO IN CAMPO DI DILETTA LEOTTA

Non solo terreno di gioco. San Siro sarà il ‘campo’ che vedrà l’atteso ritorno di Diletta Leotta, pronta a raccontare le grandi emozioni del Derby di Milano sin dal prepartita che si accenderà in app a partire dalle ore 17.00.

RIPRESE SPETTACOLARI

Novità anche sul piano tecnologico con riprese che offriranno grandi emozioni: grazie alla collaborazione con Lega Serie A, Inter e Milan, il big match permetterà a tutti tifosi di sperimentare una visione unica della partita con le riprese di una telecamera speciale che con le sue inquadrature e immagini aeree fino a un minimo di 15 metri dal terreno di gioco consentirà di raccontare l’atmosfera della partita in modo ancora più spettacolare, permettendo ai tifosi nerazzurri e rossoneri di vedere le azioni dei loro beniamini da una prospettiva ancora più coinvolgente.

IL DERBY SI FA SOCIAL

Su DAZN il derby della Madonnina diventa ancora più social.

Tra i Talent di DAZN pronti a inaugurare le live chat, anche Stramaccioni e Ambrosini che daranno il via alle conversazioni nella chat che si accenderà per il derby di Milano. Con ““FAN Zone”, i tifosi potranno condividere in diretta le emozioni del match attraverso una live chat attivabile in app nella quale potranno scambiarsi commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati. Un’esperienza social che amplificherà, ulteriormente, le emozioni dell’attesissimo derby della Madonnina e renderà i tifosi sempre più partecipi e protagonisti.

