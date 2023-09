Milan, primi sorrisi dall'infermeria: Kalulu e Giroud migliorano, potrebbero giocare il derby Le cure in casa rossonera stanno dando i primi frutti, gli infortunati vanno verso il ritorno in campo. In attacco, senza il bomber francese, in preallarme Okafor







di Luca Uccello C’è (cauto) ottimismo in Casa Milan. Olivier Giroud è già tornato a Milanello per risolvere il problema alla caviglia sinistra rimediato con la sua Francia, Stefano Pioli lavora per averlo pronto sabato sera, per la partita che potrebbe già valere un pezzo di seconda stella.

Se non dovesse farcela c’è Okafor (che rientra alla base domani) ma anche Luka Jovic. L’ex Fiorentina non si è ancora allenato con continuità con i suoi compagni. Potrà farlo solo in questi giorni. E in questi potrà capire cosa vuole da lui il suo allenatore. Difficile ipotizzarlo in campo da subito, in una partita complicata, con tante pressioni, con la necessità di vincerla.

Cauto ottimismo pure per il recupero di Pierre Kalulu al centro della difesa insieme a Thiaw. Il francese, infortunatosi a Milanello, soffre di un leggero problema muscolare: le terapie iniziano a dare i primi positivi effetti. Per dire che il francesino, escluso dalle convocazioni con la sua Nazionale, possa farcela è ancora presto. Ma crescono le percentuali per un suo recupero. L’alternativa si chiama Simon Kjaer rientrato a Milano dopo gli impegni con la sua Danimarca. Una scelta di grande esperienza. Una di quelle che potrebbe aiutare la difesa contro un attacco fenomenale. Un derby dei debuttanti. Soprattutto per il Milan. Pioli ne presenta dieci alla prima stracittadina di Milano: si tratta di Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello, Luka Romero, Luka Jovic, Noah Okafor, Marco Pellegrino, Samuel Chukwueze e Yunus Musah.

Si tratta dei dieci acquisti estivi del Diavolo. Non tutti saranno in campo. Ma chi avrà l’onore di cominciare proverà qualche brivido. Perché San Siro pieno fa tremare le gambe. Ma fin qui Reijnders e Loftus-Cheek hanno dato grande prova di tenuta. Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 20:21



