Diletta Leotta non teme lo spacco vertiginoso: l'abito verde fa impazzire i fan

Diletta Leotta continua a far girare la testa ai suoi follower grazie ai suoi outfit mozzafiato. La conduttrice sportiva di Dazn ha partecipato ad alcuni eventi in occasione dell'ultima giornata della Fashion Week che si è tenuta ieri. L'abito verde che ha indossato la neo mamma era caratterizzato da uno spacco vertiginoso che ha lasciato senza fiato i fotografi e i follower su Instagram che le hanno riservato moltissimi complimenti.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: diversi scatti che la ritraggono con un vestito verde super sexy grazie a uno spacco davvero alto. In vita porta una cintura color cuoio e il l'outfit è completato da un paio di occhiali da sole scuri. La didascalia delle immagini recita semplicemente: «Domenica soleggiata». Inutile dire che il post ha riscosso moltissimo successo e che i fan della conduttrice di Dazn hanno lasciato migliaia di like e molti commenti.

Diletta Leotta, dopo la gravidanza, è apparsa a un evento pubblico per la prima volta ieri (escluse, ovviamente, le partite che commentava su Dazn). La neo mamma è molto premurosa con la sua bambina Aria che non ha mai mostrato sui social e con la quale ha deciso di viversi (e tenere per sé) tutti i momenti più dolci.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 14:23

