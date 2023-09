Diletta Leotta, il nuovo post Instagram fa impazzire i fan: «Sei meravigliosa». Ma qualcuno ha da ridire

di Redazione web

Diletta Leotta sta partecipando come ospite ad alcune sfilate in occasione della Settimana della Moda che si sta tenendo in questo momento a Milano. La conduttrice sportiva di Dazn, che è da poco diventata mamma della sua prima bambina Aria, ha pubblicato alcuni scatti sul proprio profilo Instagram e, come al solito, ha ricevuto molti complimenti ma anche qualche critica.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Giacca vestitino bianca a nera, scarpe con tacco altissimo argento metallizzato e mini borsetta dello stesso colore. Si è presentata così Diletta Leotta a una delle sfilate di moda che si sono tenute oggi pomeriggio, giovedì 21 settembre, a Milano. La conduttrice, come didascalia a corredo della foto, ha semplicemente scelto l'emoticon rappresentante un fiorellino.

Il suo post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che le hanno lasciati moltissimi like e commenti. Qualcuno le ha scritto: «Sei meravigliosa», «Una Dea come sempre» oppure ancora «Stupenda come al solito». Alcuni follower, però, hanno criticato le scarpe indossate da Diletta: «Non le metterei mai, sembrano quelle di Barbie».

Diletta Leotta, nonostante qualcuno abbia scritto sotto l'ultimo post "dove avesse lasciato sua figlia", è una mamma molto premurosa, infatti, da quando è nata la sua Aria, non pubblica più molti contenuti social perché preferisce godersi i momenti preziosi con la sua piccolina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 22:06

