Diletta Leotta, il quadretto di famiglia: «Chi l'avrebbe mai detto?»

Diletta Leotta è da poco diventata mamma della sua prima bambina Aria, avuta dal compagno Loris Karius, così come, il fratello Mirko Manola e la moglie Irene Simeone sono diventati genitori della piccola Sveva. Più volte, sui social, la conduttrice sportiva ha espresso la propria felicità per essere diventata mamma e zia nel giro di poche settimane e la sua gioia perché è consapevole che le due bambine cresceranno insieme. Proprio nelle scorse ore, Diletta ha pubblicato un tenero scatto sulle sue storie Instagram.

Diletta Leotta, prima uscita con Aria e Lillo: «Passeggiatina in tre»

Diletta Leotta, nuovo selfie con la piccola Aria. E il cane Lillo è sempre lì

La storia Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui è sorridente e stringe in braccio la sua bambina Aria, affianco a lei c'è il fidanzato Loris Karius e, poi, la cognata Irene che tra le sue braccia tiene la piccola Sveva, accanto a lei il marito Mirko Manola. La conduttrice di Dazn, a corredo della foto, scrive: «Chi l'avrebbe mai detto?», aggiungendo parecchi cuori rossi. La neo mamma ha un rapporto di amicizia davvero bello con la cognata Irene, insieme alla quale, a volte, posta scatti su Instagram.

In questi giorni, Diletta è più assente del solito sui social ma per un motivo molto importante, ovvero, trascorrere del tempo con la sua bambina Aria.

Dai pochi contenuti social che Diletta Leotta ha pubblicato, si capisce che è una mamma molto attenta e premurosa nei confronti della sua piccola Aria. Infatti, in tutte le storie o foto che ha postato su Instagram, la conduttrice rivolge sempre uno sguardo tenero e quasi sognante alla neonata.

