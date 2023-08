Diletta Leotta, la sveglia per Aria è con il sole che sta nascendo: «Gioia infinita»

di Redazione web

Diletta Leotta è diventata mamma della sua prima bambina Aria solamente pochi giorni fa. La conduttrice, come sempre quando si tratta della sua vita privata, non sta pubblicando molti contenuti sui social, anche se, i primi indizi della sua grande felicità si possono dedurre dalle ultime storie Instagram che ha postato sul proprio profilo. Inoltre, nelle scorse ore, Diletta ha presentato la piccolina al suo cagnolino Lillo: un incontro di cui spesso ha parlato nel suo podcast "Mamma Dilettante".

Diletta Leotta presenta la figlia Aria al cagnolino Lillo: «Benvenuta a casa»

Diletta Leotta, il mistero del silenzio social per il compleanno: «Sta partorendo?». La data prevista è proprio oggi

La storia Instagram di Diletta Leotta

Sette in punto del mattino, sole che sta ancora nascendo e Milano sullo sfondo. Inizia così, molto presto, la domenica di Diletta Leotta che, anche se non lo dice a parole, prova una gioia infinita (come recita la canzone in sottofondo dei Negrita), per l'arrivo a casa della sua bambina Aria.

La conduttrice e il compagno Loris Karius (che è ancora più riservato di Diletta, dato che, dopo le foto della nascita non ha pubblicato più nulla) hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia mercoledì 16 agosto.

La bambina è nata la mattina del compleanno della mamma che, infatti, sui social ha scritto che non avrebbe potuto desiderare miglior regalo.

Ora, Diletta Leotta è diventata mamma a tutti gli effetti e i suoi milioni di fan si chiedono se avrà già trovato qualche risposta alle numerosissime domande a cui aveva cercato di dare spiegazione con le sue ospiti nel suo podcast. I tanti follower non vedono l'ora che racconti loro (se vorrà farlo) com'è andato il parto e le prime ore con Aria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 08:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA