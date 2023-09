Diletta Leotta pubblica gli scatti sexy (senza Aria): «Vertigine»

di Redazione web

Diletta Leotta, in questo momento, è molto impegnata con la sua vita lavorativa e, soprattutto nell'ultimo periodo, con i suoi nuovi ritmi da mamma. Infatti, la conduttrice sportiva ha da poco dato alla luce la sua prima bambina, Aria, avuta dal compagno Loris Karius. Diletta non mostra mai troppo la piccola sui social: preferisce tenerla al sicuro dal mondo del web, però, continua a postare i suoi scatti sexy che fanno impazzire i fan.

Diletta Leotta non teme lo spacco vertiginoso: l'abito verde fa impazzire i fan

Diletta Leotta, il nuovo post Instagram fa impazzire i fan: «Sei meravigliosa». Ma qualcuno ha da ridire

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha postato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram. La conduttrice indossa un corpetto di jeans e dei pantaloni scuri a vita bassa e guarda fissa la telecamera del suo smartphone con uno sguardo che i suoi follower hanno definito "super sexy". A corredo degli scatti, Diletta ha scelto la didascalia: «Vertigine».

Il post ha riscosso moltissimo successo perché in poco tempo ha raccolto migliaia di like e commenti e, infatti, qualcuno ha scritto: «Sempre più bella e sensuale», «Ti prego basta postare queste foto così all'improvviso» oppure ancora «Da quando sei diventata mamma sei ancora più bella». Qualcuno, invece, ha avuto da ridire e ha scritto: «E la piccola Aria dov'è? Con la tata?». Ovviamente, Diletta non ha risposto al commento, anche se, molto probabilmente la bambina era con papà Loris Karius, dato che, alcune ore fa, la conduttrice ha postato una storia mentre era in aereo con la piccola, forse, proprio verso l'Inghilterra.

Diletta Leotta, da quando è diventata mamma della sua piccola Aria, è un po' meno attiva di prima sui social, ma i suoi fan la capiscono: si sta godendo tutti i primi emozionanti momenti della sua nuova vita. Inoltre, la conduttrice di Dazn è anche molto premurosa, dato che, non mostra mai troppo la figlia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA