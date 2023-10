Sophie Codegoni a Verissimo: «Alessandro Basciano mi ha tradito a Ibiza con la ex». Le lacrime davanti a Silvia Toffanin

di Redazione web

Sophie Codegoni a Verissimo ha confessato la sua verità: «Alessandro Basciano mi ha tradita con la ex a Ibiza». L'influencer ha spiegato a Silvia Toffanin il dolore che ha provato e quello che ha vissuto a causa del dj ed ex gieffino. «Non ti è mai venuto il senso di colpa? Io ti mandavo le foto di nostra figlia e tu eri con un'altra», gli ha detto Sophie Codegoni quando è tornato con una rosa rossa in mano.

«Non lo voglio più vedere. Lottavo per nostra figlia, ma altrimenti ci saremmo lasciati già da sei mesi», ha aggiunto l'influencer.



Le segnalazioni su Alessandro Basciano

«Mi diceva che non ero una brava donna o una brava mamma perché uscivo a mangiare una pizza con le amiche o perché lavoravo in un contesto nel quale ero circondata da uomini. Ci sono stati gesti fisici e parole molto sbagliati che perdonavo sempre, perché mi sentivo sbagliata. Mi sono annullata per lui», ha concluso Sophie Codegoni.



Il tradimento a Ibiza

«Sono circondata da un sacco di persone, ma mi sento sola - ha poi spiegato Sophie Codegoni -.

