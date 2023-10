Sophie Codegoni, l'amico di Basciano risponde alle accuse: «Siamo arrivati al limite della pazzia»

di Redazione Web

Solo un anno fa riempivano i siti di gossip grazie al loro fidanzamento avvenuto direttamente sul red carpet di Venezia. Oggi però non si fa altro che parlare di loro ma non in positivo. Purtroppo, per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non è un bel momento: i due hanno infatti comunicato la loro rottura. L'ex gieffina ha rivelato che a causare la separazione sarebbero state «cose gravi». Nelle ultime ore si è parlato di alcuni avvistamenti di Alessandro Basciano in discoteca come una ragazza etichettata come "l'amica di Gianluca Costantino". A tale proposito l'amico di Alessandro Basciano ha voluto fare chiarezza in merito a tale situazione. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Ho cercato di stare in silenzio perché davvero trovo tutto questo folle e ridicolo, ma dopo l'ennesimo insulto arrivato, sono qui per porre fine a sta storia - ha scritto Gianluca Costantino nelle sue Instagram stories -.

L'amico di Alessandro Basciano ha aggiunto: «Non ho molto altro da dire ma vi prego di portare rispetto verso le persone e soprattutto prendetevi cura di vooi stessi perché arrivare a dire certe cose insultando gratuitamente le persone che non c'entrano nulla è da folli oltre che da delinquenti. Riguardatevi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 18:27

