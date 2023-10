Micol Olivieri e gli attacchi di panico: «Sono emetofobica ed è il mio incubo». Ecco di cosa si tratta

di Redazione Web

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, nelle ultime ore ha confessato ai suoi fan, attraverso le sue Instagram stories di essersi presa un grande spavento. «Ho un'ora di sonno, Samu questa notte non si è sentito bene». L'ex attrice ha rivelato che il figlio Samuel, 6 anni, durante la notte è stato poco bene a causa di un'influenza.



A tale proposito, Micol Olivieri, ha spiegato ai suoi follower che per lei non è stato semplicissimo gestire la situazione a causa di una sua fobia: l'ex attrice ha rivelato di essere emetofobica. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Sophie Codegoni, Micol Olivieri punge Ale Basciano: «Prima la proposta di nozze a Venezia e poi chiedi privacy?»

Micol Olivieri, problemi di salute: «Non so come faccio a stare in piedi. I valori delle analisi sono sballati»

«Per tutte quelle che si sono preoccupate per me e non per Samu perché sanno che sono emetofobica, ossia ho la fobia del vomito, sto bene - ha sottolineato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -.

L'ex attrice ha rivelato: «Sono stata in terapia per anni per cercare di gestirla ma è invalidante. Ieri ho avuto un attacco di panico ma per fortuna se i miei figli stanno male affronto tutto. Entro in modalità iper controllo e tengo a bada le mie ansie. Lui povero però è stato bravo. Poi ho scoperto che non esistono più i farmaci antiemetici in supposta. Follia questa cosa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA