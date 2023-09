Micol Olivieri, la rabbia per il medico della nonna: «Sono inca**ata, lo schifo più totale: mi ha guardato tutto il tempo il seno»

di Redazione Web

«Mi ha guardato continuamente il seno». Sono queste le parole che Micol Olivieri, attrice diventata famosa per la serie televisiva I Cesaroni, ha sottolineato nelle sue Instagram stories per spiegare cosa è successo questa mattina quando si è recata dal medico della nonna. «Una situazione spiacevole», la definisce l'attrice, in quanto ha spiegato alle sue fan di essersi trovata in difficoltà a causa dell'atteggiamento che il medico ha adottato nei suoi confronti. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio per spiegare l'accaduto.

«Non voglio stare qui a fare le lamentele perché non è proprio una cosa che mi piace, vi giuro - ha sottolineato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Ma secondo voi è normale che una donna non debba essere guardata negli occhi solo perché ha un top da palestra? Ma come stiamo messi. Non sono una che fa delle tragedie ma è stato veramente pesante perché non mi ha proprio guardata in faccia e poi minimizzava la situazione di mia nonna. Cioè io devo preoccuparmi di far dare dei farmaci a mia nonna in ospedale».

