Micol Olivieri e il problema dell’acne: «Durante i Cesaroni detestavo farmi fotografare»

Fino a qualche anno fa mostrarsi in pubblico con la pelle levigata, versione filtro bellezza all'ennesima potenza, ha rappresentato un vero e proprio diktat. Come se brufoli macchie, infiammazioni non fossero reali e chi ne fosse colpito ne dovesse portare addosso una sorta di peso. Lo sa bene Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva i Cesaroni, che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e ha raccontato ai suoi fan del suo problema con l'acne. «Quello che ho imparato dall’acne è che solo se ti guardi con amore, ti vedi veramente». Sono queste le parole che l'ex attrice ha scritto a corredo di un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Una vecchia amica mi ha inviato questa foto ed è uno scatto che io non avevo mai visto nel periodo dell'adolescenza - ha sottolineato Micol Olivieri -. Mi sono chiesta perché ho così poche foto di quel periodo e mi sono ricordata che in realtà era un periodo in cui io non mi facevo mai fotografare. Nonostante io fossi sovraesposta perché era il periodo in cui io facevo i Cesaroni, io detestavo farmi fotografare perché per me all'epoca esisteva solo l'acne.

Poi, ha aggiunto: «Quando mi guardavo allo specchio vedevo la mia immagine distorta: vedevo una maschera e alcune volte anche un mostro. Proprio quelle parole forti mi hanno fatto riscoprire una fragilità incredibile per quello che sono stata e per come mi sono trattata. Oggi mi guardo allo specchio e l'acne non c'è più ma io non me ne sono proprio accorta perché l'acne non ha determinato la persona che sono. Perché l'acne non è un difetto ma una caratteristica che abbiamo in molti».

