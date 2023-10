Micol Olivieri, problemi di salute: «Non so come faccio a stare in piedi. I valori delle analisi sono sballati»

di Redazione Web

Che sia a causa delle poche ore di sono accumulate, dei cambi stagione o di un forte periodo di stress personale o lavorativo, è facile accusare momenti di difficoltà soprattutto sulla propria salute. In realtà, Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie a la serie televisiva I Cesaroni, lo sa bene ed ha voluto raccontare ai suoi follower come l'ha scoperto, ossia grazie alle analisi. Infatti, l'ex attrice nelle ultime ore ha spiegato ai suoi fan che i risultati delle sue analisi non sono così "positivi" e che dovrà fare una visita dall'endocrinologo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Ho fatto le analisi, ve lo avevo detto ma ci sono dei valori che non vanno bene e devo fare la visita da un endocrinologo - ha raccontato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «La dottoressa mi ha chiesto come facessi a stare in piedi con questi valori. Ma vi dico la verità io non lo so. In estate ho sempre la pressione bassa e da agosto sto prendendo degli integratori consigliati da un'amica e vi dico la verità, credo di stare in piedi grazie a loro».

