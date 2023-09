I Cesaroni, Matteo Branciamore: nuova stagione in arrivo? Lui risponde: «Domanda da cento milioni di dollari…»

di Redazione Web

Ci sembra ancora di sentirlo, Matteo Branciamore. «Sai cosa c'è? C'è una girandola che ruota intorno a me, se non si ferma c'è un perché». Era la sigla de I Cesaroni, la popolare fiction di Canale 5 con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci nei panni di Giulio e Lucia, due ex compagni di liceo che scelgono di sposarsi «costringendo» la rispettiva prole a convivere sotto lo stesso tetto.

Dopo quasi dieci anni dalla fine, la serie televisiva è tornata di recente in auge grazie a Netflix che ha reso disponibile le prime tre stagioni. Ed è proprio nelle ultime ore che Matteo Branciamoreha lasciato alcune dichiarazioni sull'ipotesi di un'altra stagione. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Micol Olivieri e il problema dell’acne: «Durante i Cesaroni detestavo farmi fotografare»

Le parole di Matteo Branciamore

«Domanda da cento milioni di dollari. - ha sottolineato Matteo Branciamore in un'intervista a Tag24 -.

Poi, l'attore ha parlato della sua esperienza come attore nella serie a Eppure cadiamo felici. «Non mi avete mai visto come professore ma il ventenne non posso più farlo - ha sottolineato Matteo Branciamore -. Si tratta di un professore che insegna chimica. Lui è devastato dalla vita con un matrimonio alle spalle ed è tradito sul lavoro dal suo migliore amico. Si ubriaca tanto. Spero aiuti questa serie a capire determinate cose e valori».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA