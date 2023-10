Sophie Codegoni, Alessandro Basciano risponde: «Solo cattiverie, quando dirò la verità saranno c***i amari»

di Redazione Web

Sophie Codegoni è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e ha rivelato la sua versione dei fatto su quanto è accaduto con Alessandro Basciano. L'ex gieffina ha parlato di manipolazioni, bugie, tradimenti. Parole forti e toccanti tant'è che Alessandro Basciano ha deciso di rispondere prima tramite il suo avvocato Leonardo D'Erasmo e poi ha dato inizio ad uno sfogo sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere cosa tutto nel dettaglio.

L'avvocato su Instagram

«Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi - ha sottolineato l'avvocato Leonardo D'Erasmo sul suo profilo Instagram -.

Le parole di Alessandro Basciano

«Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) - ha scritto Alessandro Basciano su Instagram -. Visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l'odio che porta le persone a tanta perfidia per un attino di gloria».

L'ex gieffino ha aggiunto: «Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questoo è poco ma sicuro. Ps. Da persona innamorata mi prendo la responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse son calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 20:51

