Sophie Codegoni, Guendalina Canessa solidale: «Io come lei, tradita dopo il parto»

Guendalina Canessa (42 anni) aveva già espresso il suo disappunto per il comportamento di Alessandro Basciano verso la sua ormai ex fidanzata e mamma della figlia Celine, ma nelle ultime ore, oltre a dare il suo sostegno pubblico a Sophie Codegoni, ha rivelato (e ricordato ai fan storici) che anche lei è stata tradita pochi giorni dopo il parto di sua figlia Chloe nel 2010, dal compagno di allora, Daniele Interrante.

Andiamo a sentire cosa ha rivelato sulle sue storie Instagram.

Guendalina Canessa ha rivelato ai suoi follower perché ha preso così a cuore la vicenda di Sophie Codegoni.

«Mi ha super colpito la storia di Verissimo, anche se quella bellissima ragazza (Sophie Codegoni, ndr) non è una mia amica, non l’ho mai incontrata. Mi ha stretto il cuore perché io ci sono passata. Anche io mi sentivo sola, avevo una bambina neonata e dovevo badare a lei. Sono stata tradita e non c’è cosa peggiore. Io mi batto contro le ingiustizie, sono per la solidarietà femminile.

