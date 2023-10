Sophie Codegoni, Sonia Bruganelli attacca Alessandro Basciano: «Ti avevo già sgamato»

di Redazione web

Sophie Codegoni e la sua rottura con Alessandro Basciano sta facendo discutere molto sui social. L'intervista della giovane ragazza a Verissimo ha riportato online molti video della coppia all'inizio della loro relazione, quando emtrabi erano due concorrenti del Grande Fratello. Durante l'edizione in cui si sono incontrati e innamorati, una delle opinioniste accanto a Alfonso Signorini era Sonia Bruganelli che aveva spesso criticato alcuni comportamenti di Alessandro, ritenendoli «pericolosi».

Andiamo a scoprire il commento di Sonia sulla rottura tra Sophie e Alessandro.

Tutti sanno delle dichiarazioni rilasciate da Sophie Codegoni nel salotto di Silvia Toffanin, riguardo il tradimento di Alessandro Basciano. La Bruganelli ha deciso di dire la sua tramite la condivisione su X di un post di un utente, che sembra rivelare il suo pensiero. «Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto», dice il tweet.

Sonia, infatti, aveva spesso criticato Alessandro per i suoi comportamenti e le varie mancanze di rispetto, «Sei un papà, queste cose non dovreti neanche pensarle», aveva detto in tempi non sospetti.

L'ex moglie di Paolo Bonolis ha mostrato, quindi, piena solidarietà a Sophie Codegoni, in un momento così delicato.

