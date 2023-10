Sophie Codegoni a Verissimo, Giulio Raselli (ex UeD) dalla sua parte: «Povera, non ho mai avuto dubbi che…»

di Redazione Web

«Mi ha tradito con la sua ex, che mi ha scritto su Instagram per dirmi che avevano passato tre giorni insieme a Ibiza. Ho foto e video di loro insieme in camera e in macchina». Sono queste le parole che Sophie Codegoni, ospite a Verissimo, ha pronunciato per spiegare la rottura con Alessandro Basciano, ammettendo di aver lasciato l'ex gieffino, papà della loro piccola Celine. Tuttavia, l'intervista di Sophie Codegoni al programma condotto da Silvia Toffanin sta facendo molto discutere. E infatti, anche un ex tronista di Uomini e Donne si è schierato dalla parte di Sophie. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Giulio Raselli ha partecipato a Uomini e Donne come tronista quando Alessandro Basciano corteggiava Giulia Quattrociocche.

