Alessandro Basciano, Guendalina Canessa difende Sophie Codegoni: «Puoi solo chiedere scusa». Lui risponde così

di Redazione web

La fine della storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a far discutere dopo le dichiarazioni fatte a Silvia Toffanin a Verissimo sul tradimento e le varie mancanze di rispetto sopportate dalla modella e i pettegolezzi di Fabrizio Corona sull'identità dell'amante del dj ex GfVip. Erjona Sulejmani (presunta amante) ha già smentito ogni accusa e ha chiesto di rimanere fuori «dal circo che state creando», ma sul web, gli utenti sono furiosi con Alessandro Basciano per il suo comportamento nei confronti di Sophie Codegoni.

Tra i vari commenti di disprezzo c'è anche quello di Guendalina Canessa, alla quale Basciano ha voluto rispondere.

Alessandro Basciano, la presunta amante Erjona Sulejmani gela Fabrizio Corona: «Non sono recidiva con gli errori»

Sophie Codegoni in lacrime: «Mentre io partorivo nostra figlia, Alessandro Basciano dormiva». Il consiglio di Silvia Toffanin

Botta e risposta tra Alessandro e Guendalina

«Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare), con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni», aveva scritto Alessandro Basciano dopo le dichiarazioni di Sophie Codagoni.

«Ah la cattiveria? Lei? Tu puoi fare una sola cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente! Fallo almeno per la vostra bambina, se sei un uomo», ha commentato Guendalina Canessa, molto arrabbiata per la storia di Alessandro.

La risposta di Ale Basciano

Alessandro Basciano non ha aspettato molto e ha replicato al commento con «Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA