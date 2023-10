Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, cosa disse davvero lui dopo il parto? «Versioni molto diverse»

di Redazione Web

La separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a far parlare e discutere. Dopo le dichiarazioni di lei sui tradimenti di lui, ma soprattutto sulla sua assenza durante la nascita di Celine Blue si sono scatenate molte polemiche. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip due anni fa e nonostante le tante liti nella casa avevano scelto di convivere e di mettere su famiglia.

La versione di Sophie

Sophie Codegoni, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha dato una versione del giorno del parto di sua figlia che è in contrasto con quella raccontata da Alessandro Basciano mesi fa durante Casa Chi, programma in cui era presente la stessa Codegoni. Nel programma di Canale 5 ha detto: «Quando io stavo partorendo Alessandro era a casa a fare un riposino. Mi ha detto ‘ti mando tua mamma io vado a dormire’. Quando stavo partorendo io urlavo all’ostetrica ‘chiamate Alessandro’ e lei mi ha risposto ‘no, chi è andato a dormire resta a dormire’. Non era innamorato di me. È andato a dormire quando ero già 7 centimetri dilatata».

Le parole di Basciano

