Alessandro Basciano «innamorato»: la storia Instagram fa discutere. Frecciatina a Sophie Codegoni?

Alessandro Basciano, dopo l'annuncio di Sophie Codegoni sulla fine del loro rapporto, non è più tornato sul tema. Tramite il suo avvocato ha solo fatto sapere a Verissimo che vorrebbe avere il diritto di replica in merito ad alcune dichiarazioni che non sarebbero vere, ma secondo alcuni potrebbe aver mandato una frecciatina a Sophie. Nelle sue ultime storie su Instagram c'è stato un messaggio che ha fatto pensare che per lui non sia ancora finita.

Alti e bassi

Sin dal Grande Fratello la coppia ha mostrato di essere piuttosto burrascosa, e ha palesato alti e bassi.

La frecciatina

Stando a quanto detto dalle persone vicine ad Alessandro, il dj starebbe soffrendo molto per questa situazione, prima di tutto per la distanza dalla piccola Celine Blue, che si è trasferita insieme alla mamma in un altro appartamento. Pare però che Basciano soffra anche per Sophie e nell'ultima storia sui social dove mostra una scritta luminosa "In love with" voglia lanciare un messaggio alla Codegoni. Che sia una frecciatina per dirle che la ama ancora? Chissà, soprattutto se sarà sufficiente per una pace.

