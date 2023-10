Chiara Ferragni e Fedez tornano a casa dopo i Blink 182, ma trovano una brutta sorpresa dalla cagnolina Paloma

di Redazione Web

Brutta sorpresa per i Ferragnez al ritorno da Manchester. In occasione del compleanno di Fedez, dopo il malore e l'ok dei medici a seguito dei controlli, il rapper e Chiara Ferragni hanno deciso di festeggiare andando al concerto del Blink 182, gruppo amatissimo da Federico. La coppia di è concessa due giorni di vacanza, in cui hanno preso parte all'evento, andando dietro alle quinte e facendosi le foto con i componenti del gruppo. Un vero e proprio sogno che si realizza per Federico. Il loro rientro a Milano non è stato dei migliori.

La sorpresa

Come testimonia Chiara nel suo account Instagram ad accoglierli c'è stata la loro cagnolina, Paloma, che felice di vederli si è buttata a terra a pancia all'aria, in attesa di ricevere coccole e carezze. Chiara, felice di rivedere a sua volta la cagnolina, si abbassa e le dà dei bacini, ma poco dopo scopre la brutta sorpresa. In camera da letto, proprio sul letto bianco e appena rifatto, si vede una gigante chiazza di pipì, indubbiamente opera della cagnolina, ultima arrivata in casa Ferragnez.

L'ironia

Ovviamente i due ci hanno scherzato su.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 15:23

