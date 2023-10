Fedez come sta, i risultati degli esami nel giorno del compleanno: «Una giornata importante, sto già piangendo»

di Redazione Web

Il 15 ottobre Fedez compie 34 anni e mai come in questi ultimi due anni il rapper ha voglia di lasciarsi alle spalle i problemi e godersi, con la massima spensieratezza, questo giorno insieme alla sua famiglia. Ma proprio nelle ultime ore è arrivata una grande soropresa per il festeggiato.

Fedez, che è stato dimesso una decina di giorni fa dopo essere stato ricoverato in seguito a due sanguinamenti dovuti a ulcere anastomiche, ha parlato con i medici che gli hanno rivelato l'esito degli esami del sangue. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio

Le parole di Fedez

«Oggi è una giornata importante e non tanto per il mio compleanno, non mi interessa - ha sottolineato Fedez nelle sue Instagram stories -.

Il rapper ha continuato: «Sono troppo contento e ho preso per loro dei regali, ossia dei libri sugli alieni; poi ho preso dei prodotti tipici italiani da portare a tutti e tre. Non so se si potranno portare però ho preparato per loro tanti regalini e sono molto gasato. Solo chi è fan dei Blink può capire. Manchester arriviamo».

