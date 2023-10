X Factor, Angelica Bove canta e Ambra scoppia a piangere

Ambra Angiolini in lacrime a X Factor. Una scena già vista, ma la colpevole è sempre la stessa: Angelica Bove. La concorrente 20enne ha rapito l'attenzione di tutto il pubblico, anche ieri sera, con una cover di “All I want” dei Kodaline.

È iniziata giovedì 14 settembre, la nuova edizione del programma tanto atteso che ha la capacità di unire musica, spettacolo, performance e sentimenti, con i quattro giurati Fedez, Morgan, Ambra e Dargen. Ai Bootcamp, la seconda fase della trasmissione, Angelica Bove ha lasciato che la sua voce parlasse ancora una volta per lei: un dolore enorme è emerso dal suo talento. E per i social è già la favorita per la vittoria finale.

Angelica Bove, chi è

Angelica Bove, classe 2003, non ha voluto rivelare molto sulla sua vita privata durante la presentazione sul palco della trasmissione, ma da i suoi social network si può intuire qualcosa. Oltre le cover di canzoni e l'apprezzamento da parte dei suoi fan, pare che Angelica Bove abbia cinque fratelli e un dramma alle spalle. La profondità della sua voce, infatti, durante la cover di Arisa 'La Notte' aveva fatto piangere la giurata e l'intero pubblico. Un dolore molto radicato sembrava scuoterla e arrivare agli spettatori come un pugno nello stomaco.



Secondo quanto si può leggere da alcuni post social condivisi dalla stessa 20enne, sembra che abbia perso entrambi i genitori. «Non ci sarai tu ad accendere la luce quando avrò paura di affrontare le sfide della vita, come hai sempre fatto; non ci sarai fisicamente, questa è una realtà troppo crudele da accettare, ma QUESTO amore che mi ha legata così intensamente a te, mi accompagna e mi accompagnerà in ogni singolo istante della mia presenza sulla terra», ha scritto la ragazza condividendo un video del papà.

