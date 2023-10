Fedez, Roberto Sergio: «Nessuna epurazione, ma ci sono dei problemi da risolvere. Poi potrà tornare in Rai»

di Redazione Web

Fedez avrà spazio in Rai, ma c'è bisogno solo di ordine e un po' tempo. Questa è solo una delle novità annunciate da Roberto Sergio, l'amministratore delegato di viale Mazzini. «C'è un tema riferito a persone che per comportamenti personali e dichiarazioni fatte io ho ritenuto che non dovessero essere presenti in Rai: è il caso Facci, il caso Saviano. Non Foa perché ha fatto un errore di cui si è scusato». Sono infatti queste le parole che l'amministratore delegato della Rai, ha pronunciato in occasione di Ceo for Life, rispondendo ad una domanda del direttore dell'Ansa, Luigi Contu, sulle scelte di non ospitare in Rai alcuni personaggi noti. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Roberto Sergio in merito al caso Fedez.

Fedez torna a casa, Chiara Ferragni sorridente con Leo e Vittoria: «Siete stati la mia dose di spensieratezza»

Fedez in ospedale, Chiara Ferragni è con lui: la sorella Francesca "dog sitter" al parco con Paloma

Il caso Fedez

«Il caso Fedez è particolare - ha aggiunto Roberto Sergio -.

Roberto Sergio ha anche chiarito che Bianca Berlinguer: «Voleva una striscia quotidiana che io non ero in grado di garantire in quel momento, ma né da parte sua né da parte nostra c'era voglia di interrompere la collaborazione. Un domani potrà ritornare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA