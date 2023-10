Fedez in ospedale, Chiara Ferragni è con lui: la sorella Francesca "dog sitter" al parco con Paloma

di Redazione Web

A cinque giorni dal ricovero d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli di Milano le condizioni di Fedez appaiono sotto controllo ma sui social tutto tace. Tutto, tranne le sorelle di Chiara Ferragni. Mentre Valentina ha dichiarato di essere a Milano per «stare vicino alla sua famiglia», nelle ultiime ore anche Francesca ha mostrato un aggiornamento in merito alla situazione. Infatti, la nuova cagnolina di Chiara Ferragni e Fedez, Paloma, cucciola di Golden retriver è in compagnia della sorella dell'imprenditrice, Francesca. In questi giorni difficili per la famiglia Ferragnez anche la cagnolina sente il bisogno di stare in buone mani. E chi più della sorella dell'imprenditrice? Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Giornata apparentemente tranquilla per Francesca Ferragni.

La situazione di Fedez resta pertanto delicata, e lui sotto osservazione.

