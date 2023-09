Valentina Ferragni, la foto acqua e sapone conquista tutti: «No make-up face»

di Redazione Web

Non si può dire che Valentina Ferragni faccia la preziosa. Sul suo profilo Instagram, la sorella di Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato un selfie senza make-up, molto casual e senza quella patina glossata tipica degli scatti che girano sui social. Valentina Ferragni già in passato si è fatta vedere su Instagram senza filtri e senza trucco, esattamente per ciò che è. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Valentina Ferragni per l'ennesima volta, tutta la sua sicurezza in sé, pubblicando uno scatto senza trucco nelle sue Instagram stories che non è passato inosservato ai suoi fan. «No makeup face», sono queste le parole che l'influencer ha scritto a corredo della foto. Sulla fronte della sorella di Chiara Ferragni si intravede la cicatrice, conseguenza di un piccolo intervento subito.

Valentina Ferragni è stata colpita spesso sui social dai commenti crudeli degli hater riguardo al suo aspetto fisico: un vero e proprio body shaming a cui si è sempre ribellata. E continuerà a farlo in tutta la sua semplicità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA