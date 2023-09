Chiara Ferragni a scuola con il cane: «Paloma pronta per il torneo di parkour». Il «reset» prima della Parigi Fashion Week

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez hanno accompagnato a scuola i piccoli Vittoria e Leone, con qualche gag che ha visto protagonista Paloma, la nuova cagnolina di casa Ferragnez. La cucciola di Golden retriever, infatti, pare abbia qualche difficoltà a compiere gesti semplici come scendere una rampa di scale, anche se composta da pochi gradini.

Visibilmente provato, Fedez prova a insistere per ottenere il nuovo traguardo: non avere più paura degli scalini. Mentre Chiara Ferragni, filmando la scena, ironizza sul "fallimento" del marito: «Prendila in braccio» è stata poi la conclusione.

Paloma, «new entry dispettosa»

Paloma è il nome della nuova cagnolina che dopo la morte della Mati ha colmato un vuoto enorme nel cuore dell'imprenditrice digitale.

Dopo la Milano Fashion Week, anche due personaggi come l'influencer e il rapper sono tornati alla normalità. Accompagnano i bambini a scuola tra una gag e l'altra mentre e a ridersela è stata proprio l'imprenditrice digitale.

Immortalando il momento nelle sue Instagram stories ha infatti scritto: «Paloma pronta per il torneo di parkour».

Parigi Fashion Week

Intanto, però, la normalità in casa Ferragnez dura poco e un nuovo impegno pubblico attende Chiara Ferragni e marito: la Parigi Fashion Week. Proprio in queste ore, l'infleuncer ha pubblicato una foto mentre cura il suo aspetto con un trattamento di bellezza prima di una nuova avventura. La settimana della moda francese, infatti, inizia proprio oggi 25 settembre, per terminare il 3 ottobre. I fan dell'influencer non vedono l'ora di scoprire gli outfit scelti per l'evento.

