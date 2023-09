Fedez e il video tenero con Vittoria... ma Paloma "rovina" tutto: «Ridammi il telefono!»

di Redazione web

In casa Ferragnez, da qualche giorno, c'è una nuova arrivata: la cagnolina Paloma. La cucciola di golden retriver ha già conquistato il cuore dei follower di Chiara Ferragni e Fedez che, molto spesso, postano storie in sua compagnia e mostrano ai fan come gioca e si diverte la "piccolina" di casa. Nell'ultima storia che ha pubblicato il rapper, Paloma "rovina" un tenero momento tra papà e figlia: il video è esilarante.

Fedez e la "guerra" notturna con Paloma: «Ridammi il mio calzino»

La storia Instagram di Fedez

Nelle scorse ore, Fedez ha pubblicato varie storie Instagram in cui i protagonisti indiscussi sono Leone, Vittoria e Paloma. I bambini si divertono a giocare con la cagnolina: si rotolano sul pavimento, si abbracciano e la rincorrono dopo che lei prende alcuni dei loro giochi.

Poi, il rapper decide di filmare un dolce momento tra lui e la sua bambina Vittoria, quindi, sistema il telefono appoggiandolo su una gamba di una sedia e chiama la sua piccola. Vittoria corre incontro al papà e lo abbraccia ma proprio in questo momento, ecco Paloma che copre l'inquadratura e porta via lo smartphone. In sottofondo si sente Fedez gridare (ridendo): «Paloma ridammi il telefono! Ridammi il telefono!».

Il legame tra Leone e Paloma

Entrambi i bambini di Chiara Ferragni e Fedez hanno già instaurato un rapporto profondo con la loro nuova amica Paloma ma, in particolar modo, Leone sembra essere in simbiosi con lei.

