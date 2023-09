Fedez e la "guerra" notturna con Paloma: «Ridammi il mio calzino»

di Redazione web

Paloma è la nuova cagnolina della famiglia Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez, dopo la dolorosa perdita del bulldog francese Matilda, hanno deciso di dare il benvenuto a un'altra affettuosa cagnolina che possa crescere insieme a Leone e Vittoria. Come ogni cucciolo che si rispetti, anche la piccola golden retriver vuole sempre giocare e che sia giorno o notte non fa differenza come dimostrano le storie del rapper.

La storia Instagram di Fedez

In questi giorni, Fedez e Chiara Ferragni sono molto impegnati con le sfilate della Fashion Week che si sta tenendo a Milano e con i relativi "after party". Così, è successo anche ieri che, dopo lo show di Prada, si sono recati alla festa di Boem, il marchio della bibita che il rapper ha creato insieme al collega Lazza. Al termine dell'evento, Chiara e Fedez sono tornati a casa dove, ad aspettarli, c'era la loro piccola Paloma.

La cucciola, nonostante fossero le due della mattina, era molto attiva ed ha cominciato a giocare con il calzino di Fedez che ha filmato tutto. Il rapper tiene un lato della calza, mentre, la cagnolina stringe tra i denti la parte opposta. Fedez, quindi, dice: «Ei tu, ridammi il mio calzino».

Il benvenuto a Paloma

Paloma è stata accolta più che bene all'interno della famiglia Ferragnez e, subito dopo il suo arrivo, Chiara Ferragni ha voluto esprimere un pensiero molto profondo su Instagram, riguardante la sua Mati e l'amore e il sostegno che ti può dare un cane, oltre all'immenso dolore e senso di vuoto che lascia quando se ne va. Il post ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan.

