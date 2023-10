Federica Pellegrini incinta, ecco cosa mangia in gravidanza: «Merenda time»

di Redazione Web

Dopo una vita dedicata al nuoto, Federica Pellegrini ha deciso di godersi a pieno la sua gravidanza. Avrebbe voluto tenere segreta la notizia ancora per un po' ma il gossip l'ha anticipata. L'ex nuotatrice olimpica nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video mentre cerca di fare la sua merenda pomeridiana. Ecco, quindi, che bisogna subito sfatare il mito per cui in gravidanza si è leggittimate a mangiare di più. Infatti, l'ex nuotatrice sta mangiando un semplice yogurt bianco e... non è sola. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Zampe e code che si muovono in continuazione. «Merenda time accerchiata».

Federica Pellegrini sta vivendo una fase della vita all'insegna della felicità. Lo dimostrano non solo le ultime foto social dove è sempre sorridente ma anche le ultime dichiarazioni che l'ex nuotatrice ha rilasciato.

In attesa della piccola, Federica Pellegrini sta vivendo con serenità la sua prima grvaidanza.

