Taylor Swift ai fan: «Registratevi per votare». È boom di nuove iscrizioni

Redazione Web

Taylor Swift sa sicuramente come smuovere le masse: martedì scorso (Giornata Nazionale di Registrazione al voto negli USA) la cantante ha pubblicato una storia sul suo account Instagram - 272 milioni di follower - per dire ai suoi fan di accedere al sito indicato e registrarsi per votare.

Con molta semplicità ma altrettanta forza, l'artista scrive: «Vi siete già registrati per il voto? Ho avuto la grandissima fortuna, recentemente, di vedervi così numerosi durante i miei concerti negli Stati Uniti. Ho sentito le vostre voci forti e chiare, e so quanto possano essere potenti. Assicuratevi di usarle anche nelle elezioni di quest'anno!».

Le reazioni dei fan

L'affetto dei sostenitori di Taylor Swift è ben noto e anche questa volta non ha tardato ad arrivare: Nick Morrow, responsabile della comunicazione di Vote.org, ha rivelato che grazie alla storia Instagram dell'artista il sito web ha registrato una media di 13mila accessi ogni mezz'ora. «Diciamo solo che la sua reputazione è del tutto meritata» scrive la Morrow sul social X.

Il giorno successivo, mercoledì 20 settembre, Andrea Hailey (Ceo di Vote.org) ha rivelato altri dettagli: grazie a Taylor Swift e al suo appello ci sono state 35mila nuove registrazioni, un incremento del 22.5% rispetto al 2022 e il 115% in più di 18enni rispetto allo scorso anno. Inoltre, 50mila utenti hanno verificato la propria registrazione, come riporta US Magazine.

Taylor Swift non è mai stata esplicita riguardo la sua visione politica, il che ha attirato numerose critiche da parte dei fan, speciamente in occasione delle elezioni del 2016 tra Donald Trump e Hillary Clinton. Recentemente, però, in particolare nel 2018, ha espresso il suo supporto in favore del candidato democratico e criticato apertamente quello repubblicano per le sue posizioni riguardo i diritti delle donne e la comunità LGBTQ+.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 12:15

