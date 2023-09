Taylor Swift e Sophie Turner, dopo l'addio (di entrambe) a Joe Jonas a cena «a base di Martini e caviale»

di Redazione web

Che sia stata una serata tra amiche o un modo per mandare un messaggio a quacuno non è dato saperlo. Di certo, le immagini di Taylor Swift e Sophie Turner in giro per le strade di New York stanno facendo molto discutere i fan. Il motivo? Le storia d'amore finita con il frontman dei Jonas Brothers ed ex star di Disney Channel, Joe Jonas, e l'attrice di Games of Thrones. Mentre con Swift, Jonas ha avuto "solo" un fidanzamento; con Turner ci sono stati un matrimonio, un divorzio e due figli. Jonas in lacrime a un concerto pochi giorni fa ha chiesto di credere solo alle sue parole. La storia con Turner, intanto, sembra essere davvero finita. L'uscita con Taylor Swift, amica del suo ex, è però sospetta. Che Jonas stia pensando di usare la sua amica per riconquistare sua ex moglie?

Taylor Swift, la denuncia di Silvia, fan in carrozzina: «Ho pagato 300 euro il biglietto, ma non vogliono farmi entrare»

Taylor Swift, fan impazziti al concerto: l'entusiasmo provoca un terremoto di magnitudo 2.3 a Seattle

La serata a base di martini e caviale

Attrice e cantante sono state viste in un noto locale, frequentato da vip a New York, lo scorso martedì sera. Una fonte, rivela il tabloid PageSix, racconta di aver visto Swift e Turner gustarsi «molti martini e caviale». Si tratta della «Caviar bumps», la pratica di degustazione del caviale che ha preso piede nella cultura gastronomica mondiale.

Inside Taylor Swift, Sophie Turner’s night of ‘martinis, caviar bumps’ https://t.co/zqsf2UR64Z pic.twitter.com/vNTuBlx6d5 — Page Six (@PageSix) September 20, 2023

Joe Jonas piange dopo il divorzio con Sophie Turner

Joe Jonas e Sophie Turner hanno recentemente comunicato ai fan il loro divorzio attraverso un post condiviso su Instagram. Turner e Jonas sono stati sposati per quattro anni. Pochi giorni fa, il cantante ha pianto in pubblico a Los Angeles cantando una canzone scritta per la ex moglie: «È stata una settimana difficile. Voglio solo dire: se non lo sentite da queste labbra, non credeteci. Okay?», ha detto poche ore dopo il divorzio, ringraziando tutti «per l’amore e il supporto». Il cantante, visibilmente provato, non ha trattenuto le lacrime e ha pianto durante l’esibizione di «Hesitate», la canzone scritta per Sophie e contenuta nell’album «Happiness Begins»del 2019. Jonas e Turner hanno due figlie: Willa, nata nel 2020, e la seconda nata nel 2022.

Taylor Swift e Joe Jonas sono amici

Taylor Swift ha frequentato il collega per alcuni mesi durante l’estate del 2008. Come raccontato dalla stessa cantante di Love Story durante una puntata del The Ellen DeGeneres Show, Jonas l’avrebbe lasciata «con una telefonata di 25 secondi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA