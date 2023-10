Selena Gomez e la giornata sulla salute mentale: il gesto che emoziona i fan

di redazione web

Selena Gomez, torna a parlare sui social dell'importanza della salute mentale e questa volta il suo impegno è più concreto che mai.

Selena, in occasione della giornata per la salute mentale, ha deciso infatti di devolvere il 100% dei ricavi del suo brand di cosmetici "Rare Beauty" ad associazioni no profit che agiscono in aiuto delle nuove generazioni con problemi di salute mentale.

Fedez e la depressione acuta, la cura del rapper: cosa sono le stimolazioni transcraniche e qual è il loro effetto

Ragazza suicida a 19 anni, Sophie si era iscritta a una maratona per la salute mentale: la famiglia correrà al suo posto

Make a Rare Impact

La campagna Make a Rare Impact è una collaborazione creata per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale la cui missione è quella di sdoganare lo stigma associato alla salute mentale con il fine di spingere il maggior numero di persone a normalizzare la questione partendo dal semplice traguardo di poterne parlare liberamente senza la paura del pregiudizio

Parla Selena Gomez

«Ho creato il Rare Impact Fund con l’obiettivo di aumentare l’accesso ai servizi di salute mentale e all’istruzione per i giovani, cosa che avrei voluto avere quando ero più giovane”, ha dichiarato Selena Gomez, fondatrice e creatrice di Rare Beauty e del Rare Impact Fund.»

Nei giorni che precedono la Giornata Mondiale della Salute Mentale, Rare Beauty e i suoi partner si impegneranno ad invogliare la beauty community a sostenere una campagna di comunicazione sulla salute mentale attraverso una serie di contenuti social creati in collaborazione con Rare Beauty.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA