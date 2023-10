Fedez e la depressione acuta, la cura del rapper: cosa sono le stimolazioni transcraniche e qual è il loro effetto

di Redazione web

Aumentato sempre di più i casi di depressione: nel mondo si contano circa 285 milioni di persone che soffrono di questa delicata patologia psichiatrica. Secondo i dati Istat del 2022, sono circa 3 milioni gli italiani che ne soffrono. Tra questi c'è anche Fedez che soffre di depressione acuta ed è seguito sia da uno psicoterapeuta, sia da uno psichiatra.



In questi giorni il cantante è stato dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era ricoverato dal 28 settembre a causa di «due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna», aveva spiegato via social lo stesso rapper.

Il sostegno farmacologico

Il marito di Chiara Ferragni ha raccontato al Corriere della Sera i problemi di salute mentale che ha avuto in seguito al tumore al pancreas affrontato un anno fa: «Ho avuto una depressione acuta sfociata in un attacco ipomaniacale». Il cantante si è curato con antidepressivi ma è stato «vittima» dell'effetto rebound e ha così smesso di assumerli per via degli effetti collaterali.

«Quando si deve affrontare uno stato depressivo, e la tua mente si è abituata a un sostegno farmacologico, se non ha più quel farmaco lo stato depressivo si acuisce», ha spiegato al quotidiano milanese.

Cosa sono le stimolazione transcraniche

La stimolazione magnetica transcranica è usata in psichiatria per la cura della depressione e per il trattamento dei sintomi legati all’ansia e nei disturbi dell’alimentazione (Bersani, Minichino, Enticott, 2013), mentre in Neurologia è utile per la riabilitazione post stroke (ictus), nel trauma cranico, nella cefalea muscolo tensiva, nel Parkinson e nel trattamento degli acufeni (Rossi, Hallett, Rossini, Pascual-Leone, 2009). In generale, in ambito clinico la stimolazione magnetica transcranica è utilizzata per la riabilitazione cognitiva post stroke (ictus) o trauma cranico, ma anche per il miglioramento della circolazione cerebrale e delle funzioni cognitive

